CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA söylemi üzerinden başlayan polemik, CNN Türk canlı yayınında güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ile hukukçu Bülent Yücetürk'ü karşı karşıya getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu üretilen yerli ve milli SİHA'larla ilgili tartışma yaratan bir paylaşımda bulunmuştu.

SİHA'lar hakkında yapılan bir paylaşımda geçen, "Bayraktar Siha üretimi durduruldu. Dışişleri bakanı Sezgin Tanrıkulu Türkiye'nin savaş suçu işleyen bu ölümcül silahlara ihtiyacı olmadığını söyledi. Siha üretim merkezini yurt dışına taşıması için Selçuk Bayraktar'a iki hafta süre tanındı" sözlerini alıntılayan Tanrıkulu, "Bu korku size yeter troller. Ama emin olun adil olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

CNN Türk canlı yayınında da tartışıldı

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, CHP İstanbul Milletvekili'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da ele alındı.

Abdullah Ağar: "CHP, PKK'ya yakın kişilerden temizlenmeli"

Programın konularından eski asker ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, terör örgütünün Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast girişimi üzerinden, CHP içinde terör örgütüne yakın söylemler üreten kişilerin aklanmak istendiğini, bu kişilerin ıslah edilmesi ya da partiden uzaklaştırılması gerektiğini söyledi.

Canlı yayında Sezgin Tanrıkulu ve CHP tartışması - VİDEO

Bülent Yücetürk: "CHP'yi takip etmiyorsunuz"

Bunun üzerine CHP'ye yaykınlığı ile bilinen hukukçu Bülent Yücetürk, şunları söyledi:

"CHP'yi takip etmiyorsunuz. tek taraflı iktidar propagandası altında dezenformasyona maruz kalmışsınız. Takip etseydiniz, CHP'nin içinde PKK ile ilişkili bir tane şahsın bulunmayacağını bilirdiniz."

"Vatandaş olarak CHP için kaygılarımı söyledim, neden rahatsız oldunuz?"

Yücetürk'ün sözlerine kızan Ağar da şu ifadeleri kullandı:

"Karşınızda çocuk yok. Lütfen sözlerinize dikkat edin. Bunlar hoş cümleler değil, ben sizi bu şekilde aşağılamadım. Bir vatandaş olarak, siyasetin içine girmeden, CHP içerisinde bu tür kaygılarım olduğunu söylüyorum. CHP'yi bu noktada arındırmaya ve aklamaya çalışıyorum. Niye ısrarla böyle konuşuyorsunuz? Neden bundan rahatsız oluyorsunuz?

Ben CHP'ye hala umut beslemek istiyorum, bu işin nereye varacağının hala farkında değilsiniz. Bir vatandaş olarak, terörle mücadele etmiş biri olarak kaygımı dile getiriyorum."





"Ne biçim siyasetçisiniz? Bu aşağılama dilini nereden öğrendiniz?"

Abdullah Ağar'ın sözleri üzerine Bülent Yücetürk, "CHP'yi temizlemek sizin haddinize değil" deyince Ağar'ın tepkisi daha sert oldu:

"Niye bana ayar vermeye çalışıyorsunuz? Sadece bir vatandaş olarak, son derece saygılı ve terbiyeli bir ikaz cümlesi kurmaya çalışıyorum. Durmadan hakaretvari cümleler kuruyorsunuz. Ne biçim siyasetçisiniz? Nereden öğrendiniz bu aşağılama dilini? Karşınızda çocuk yok. Bu vatan için emek vermiş bir insan var. Sabahtan beri kibar kibar insanları aşağılıyorsunuz."

"Bu adamı niye koruyorsunuz, niye PKK'yı lanetlemiyor"

"Bu adam (Sezgin Tanrıkulu) CHP'de siyaset yapmıyor mu? Niye koruyorsunuz bu adamı? Çok pişkinsiniz, Yakışıyor mu sana? Ondan beklediğimiz PKK'yı lanetlemesi, bunu yapmıyor."

Tartışmanın daha da büyümesini istemeyen moderatör Ahmet Hakan, araya girerek konuyu kapattı.