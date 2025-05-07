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Haber Merkezi

Son dönemde siyaset alanında yaşanan gelişmeler ile birlikte televizyonlarda da tartışmalar hız kazandı.

Son olarak bir tartışma da KRT ekranlarında yaşandı.

"BAHÇELİ'Yİ ELEŞTİRECEK YAŞTA DEĞİLSİN"

Akademisyen Mustafa Ilıcalı ile Hukukçu Özgecan Sırma arasında yaşanan gerilimde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konusu açıldı.

Sırma'nın Bahçeli'yi eleştirmesi üzerine Ilıcalı, "Bahçeli'yi eleştirecek yaşta değilsin. Yaşınız benden çok küçük olduğu için sabırlı davranıyorum." dedi.

Birbirini algı yapmakla suçlayan ikilinin tartışması kısa süre sonra sonlandı.