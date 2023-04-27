Çavuşoğlu: Vizeyi kısıtlayan büyükelçiliklere biz de kısıtlamalarda bulunacağız Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa ülkelerinde seçim sandıkları kurma ve vize konusunda zorluklar yaşandığını, buna sebebiyet veren büyükelçiliklere aynı şekilde karşılık verileceğini belirtti.

AA & Ensonhaber

AK Parti'den Antalya milletvekili adayı olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) meclis toplantısında, dünyada yeni bir sistemin kurulduğunu söyledi.

Dünyada görüş mesafelerinin kısaldığını, sorunların giderek derinleştiğini dile getiren Çavuşoğlu, istikrarsızlığın arttığını, iklim değişikliği gibi sorunların yanına enerji ve göç meselesi gibi krizlerin eklendiğini kaydetti.

"40'a yakın ülkenin vatandaşlarını da Sudan'dan tahliye ediyoruz"

Sudan'da çatışmaların sürdüğünü hatırlatan Çavuşoğlu,

Oradan da vatandaşlarımızı tahliye ediyoruz. Kara yoluyla Etiyopya'ya getirdiğimiz vatandaşlarımızın hepsi sınırı geçti. Orada hemen yakında bir havalimanı var ama büyük uçaklar inemiyor. Etiyopya Havayolları ile transfer edip Türk Hava Yolları ile ülkemize getiriyoruz. Farklı ülkelerin vatandaşlarına da yardımcı oluyoruz. Bir grup vatandaşımızı önce otobüsle götürüyoruz, ardından gemiyle Cidde'ye geçireceğiz. 40'a yakın ülkeden bize talep geldi, onların vatandaşlarını tahliye ediyoruz.

diye konuştu.

"Stratejik hamleler sayesinde enerjide merkez haline geldik"

ABD ile Avrupa'nın yavaş yavaş merkezdeki gücünün azaldığını gördüklerini anlatan Çavuşoğlu,

Batı merkezli dünyanın sonunun geldiğini söyleyenler var. Biz kimsenin ekonomisinin kötü olmasını istemeyiz. AB, enerji konusunda Rusya'ya bağımlıydı, şimdi farklı bölgelere bağımlı. Yıllardır yaptığımız stratejik hamleler sayesinde enerjide merkez haline geldik.

ifadesini kullandı.

"Türkiye, arabuluculuk konusunda dünyada marka oldu"

Çavuşoğlu, arabuluculuk konusunda Türkiye'nin dünyada bir marka olduğuna değinerek, Filipinler'den Somali'ye kadar herkesin kendilerine güvendiğini vurguladı.

Ukrayna konusunda yaptıklarının tüm dünyanın takdirini topladığını aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

Bir dönem kopukluk yaşadığımız ülkelerle ilişkilerimizi normalleştirdik. Mısır ve İsrail, bu ülkeler arasında yer alıyor. Ramazan ayının son 10 gününde Müslüman olmayanları Mescid-i Aksa'ya sokmama kararı da bu diyaloğun sonucudur. Bu, İsrail'in yaptığı zulmü kabul etmek değil. Filistin, Kudüs davası konusunda da hiçbir zaman taviz vermeyeceğimizi her zaman vurguluyoruz. Ermenistan ile de fırsat yakaladık. Azerbaycan ile onların arasındaki diyaloğun, her adımın ilişkilerimize olumlu etkisi olacaktır.

"Onlar bizi kısıtlarsa biz de onları kısıtlarız"

Çavuşoğlu, vize konusunda AB'nin keyfi ve siyasi uygulamaları olduğuna işaret ederek şunları kaydetti: