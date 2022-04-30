Antalya AK Parti İl Başkanlığı iftar programında partililere seslenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın 'Osman Kavala' ile ilgili tutumundan dolayı tepki gösterdi.

Bir dizi ziyaret kapsamında Antalya'da bulunan ve Antalya AK Parti İl Başkanlığı iftar programına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Almanya'nın 'Osman Kavala' konusundaki tutumunu eleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Biz de gereğini yaptık, hadlerini bildirdik"

"Türkiye’de bir yargı süreci var. Yargı yeri geldiği zaman gerekli kararı verir. Osman Kavala ile ilgili de kararını verdi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile ilgili yargı kararları varken, bazı ülkeler neden Osman Kavala’yı ön plana çıkarıyorlar. Almanya bizim kendi vatandaşımız için neden benim büyükelçimi bakanlığa çağırıyor. Biz de gereğini yaptık. Alman büyükelçisini çağırdık bakanlığımıza. Hadlerini bildirdik. Bizim içişlerimize karışamazsınız. Almanya haddini bileceksin"

Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya tepki: Hadlerini bildirdik VİDEO