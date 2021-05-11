Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Kudüs için telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistin ve Tunuslu mevkidaşlarıyla görüştü. Görüşmelerde, Filistin ve Kudüs'teki son gelişmeler değerlendirildi.

İsrail'in Filistin şiddetine tepkisini en üst düzeyde dile getiren Türkiye, İsrail'in saldırılarına son vermesi için diplomasi çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜŞMEDE KUDÜS'TE YAŞANAN SON GELİŞMELER ELE ALINDI

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Filistin Dışişleri Başkanı Riyad al-Maliki ve Tunus Dışişleri Bakanı Othman Jerandi ile telefonda görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmede, Kudüs'te yaşanan son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımları ele aldı.

ÇAVUŞOĞLU KUDÜS İÇİN TELEFON DİPLOMASİSİNDE

Çavuşoğlu bu görüşmelerden önce İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf el Useymin, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.