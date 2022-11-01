Celal Mümtaz Akıncı, DEVA'ya katıldı

Ali Babacan, Madımak faillerinin avukatlığını yapan Celal Mümtaz Akıncı'ya parti rozetini taktı.

2023 seçimlerine doğru siyasi partiler çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda üyelik süreci de hızlandı.

Partiler, kamuoyunda ön plana çıkan profilleri saflarına katmak için çaba sarf ediyor.

Ali Babacan'ın DEVA Partisi de bu kapsamda yeni üye katılım töreni düzenledi.

Madımak avukatı DEVA'ya katıldı

Babacan, partiye katılan isimlere rozetlerini taktı.

Törende bir isim ise dikkat çekti.

1993'te Sivas'ta yaşanan ve 33 aydının yanarak hayatını kaybettiği Madımak olayı dolayısıyla kamuoyunun tanıdığı Celal Mümtaz Akıncı da Babacan'ın rozet taktığı isimler arasındaydı.

Akıncı, yaşanan tarihi olay sonrasında yargılanan isimlerin avukatlığını yapmıştı.

DEVA Partisi'nin bu üyelik girişiminin, 6'lı masadaki ortaklarını rahatsız edeceği yönünde yorumlar yapıldı.