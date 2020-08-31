Çelik: Yunanistan'ın Meis Adası'ndaki silahlandırması korsanlık örneğidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın Meis Adası'na asker göndererek adayı silahlandırmasının korsanlıktan bir farkı olmadığını belirtti.

Yunanistan başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinin yoğun eleştiri ve tacizlerine maruz kalmasına rağmen, hak ve hukuku savunma noktasında hareket eden Türkiye, Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki her hareketini inceleyen Yunanistan'ın, uzlaşmadan ziyade olumsuz sonuçlar doğurabilecek adımları da gün geçtikçe artıyor.

YUNANİSTAN, MEİS ADASI'NA ASKER GÖNDERDİ

Bir Fransız haber ajansının Yunanistan medyasına servis ettiği fotoğrafların ardından, Yunanistan'ın Meis Adası'na silahlı asker gönderdiği ortaya çıkmıştı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK, YUNANİSTAN'A SESLENDİ

1947'de Paris Barış Antlaşması ile silahsızlandırılma kararı alınan Meis Adası'nda yine bir kuralı daha ihlal eden Yunanistan'ın askerlerinin bulunması üzerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, açıklama geldi.

"TÜRKİYE KIYILARINA SİLAH DOĞRULTMAK AKILSIZLIKTIR"

Yunanistan'ın yaptığının korsanlıktan bir farkı olmadığını belirten Ömer Çelik, "Yunanistan’ın Meis Adası'nı silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir. Türkiye’nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır. Yunanistan hukuka aykırı bu adımları atarak Ege’de ve Akdeniz’de korsan politikaların temsilcisi olmuştur." dedi.

YUNANİSTAN DİPLOMASİYE SABOTAJ DÜZENLİYOR

Ömer Çelik, Yunanistan'ın diplomasi yolu ile sorunları çözmekten uzak olduğunu ve diplomasiye sabotaj düzenlendiğini belirtti.

"BEDELİ AĞIR BAŞARISIZLIK OLACAK"

Çelik'in açıklamalarının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Hukuk temelinde diplomasi yoluyla sorunları çözmek yerine, korsan anlaşmalarla diplomasiye sabotaj düzenleyen Yunanistan’dır. Yunanistan’ın bu adımlarının neticesi ağır başarısızlık olacaktır.

FRANSA İLE TATBİKAT, YUNAN'A YARAMAYACAK

Yunanistan hukuk yoluyla sorunları çözmek istiyorsa Türkiye en güvenilir muhataptır. Türkiye ile konuşmak yerine Fransa ile tatbikat yapmayı tercih ediyorsa bunun ne kadar yanlış olduğunu görecektir. Yunanistan her adımına verecek güçlü bir cevabımız olduğunu öğrenecektir."