Cem Küçük: Meral Akşener de şehidin abisine hakaret etti

Cem Küçük: Meral Akşener de şehidin abisine hakaret etti

Habertürk canlı yayınına katılan Cem Küçük, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in şehidin abisine 'y' harfiyle başlayan kelimeyle hakaret ettiğini belirtirken, Nagehan Alçı o hakareti açıkça söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında, şehit kardeşine hakaretler sarfeden milletvekili Lütfü Türkkan'ı savundu.

"AHLAKSIZ BİR ADAM"

Akşener, Türkkan'ın küfrünü "hislerine yenik düştü" olarak değerlendirirken, şehit ağabeyi için "ahlaksız" kelimesini kullandı.

Akşener'in bu sözleri, Habertürk'te yayınlanan Açık ve Net programında da ele alındı.

"Y HARFİYLE BAŞLAYAN BİR KELİME, YAKIŞIYOR MUY"

Programın konuklarından Cem Küçük, Meral Akşener'in de partisinin grup toplantısında şehit kardeşine hakaret ettiğini "Y harfiyle başlayan bir kelime, bir kadına yakışıyor mu" ifadeleriyle belirtti.

Cem Küçük: Meral Akşener de şehidin abisine hakaret etti - Video

AKŞENER NE DEMİŞTİ

Akşener grup toplantısında, "Karşıdaki, genel başkanına küfürler etmiş ahlaksız bir adam da olsa hislerine yenik düştü. Elbette bu hatayı mazur görecek değiliz." ifadelerini kullanmıştı.

"YAVŞAK YAVŞAK YAZANLARA PROVOKASYON YAPTIRIN"

Akşener, yaşanan bu olayın AK Parti'nin düzenlediği bir provokasyon olduğunu, nedeninin ise il il gezerek vatandaşların dertlerini dinlemesi olduğunu söylemişti.

Akşener ayrıca, "Her dükkan önünde yavşak yavşak konuşanlara, yazanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Yaptırın kardeşim. Sizden korkan sizin gibi olsun. Biz gezmeye milletimizi dinlemeye devam edeceğiz." diye konuştu

Meral Ekşener şehit yakınına 'ahlaksız' dedi - Video Arşiv