Cem Uzan, 2023 adaylığını açıkladı

Uzun zamandır Türkiye siyasetinde yer almak istediği mesajlarını veren Cem Uzan, "Ben Cumhurbaşkanı adayıyım. Haziran 2023'te Türkiye'ye Cumhurbaşkanı olacağım" dedi.

Yurt dışında yaşayan Genç Parti'nin kurucusu Cem Uzan, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Millet İttifakı'na seslenen Uzan, erken seçim çağrılarına son vermeleri gerektiğini söyledi.

"İnanın Recep Tayyip Erdoğan dönemi bitiyor. Seçim için sandık tarihi olan 25 Haziran 2023'ü bekleyin. Erken seçime ‘hayır' deyin. 12 ay sonra Erdoğan'ı davulla zurnayla emekli edin gitsin" diyen Uzan, seçimlerde aday olacağını da açıkladı.

"Cumhurbaşkanı adayıyım, 2023'te Cumhurbaşkanı olacağım"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cem Uzan, "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olacağım" diyerek seçim vaatlerini de sıraladı:

"Ben Cumhurbaşkanı adayıyım. Haziran 2023'te Türkiye'ye Cumhurbaşkanı olacağım, Başbakan değil, Cumhurbaşkanı olacağım. Yasaklar, millet oy verdiği sürece kimsenin önünde engel olmuyor.

"Alkollü içecekte ÖTV sıfır olacak"

Bira, rakı, şarap, viski ve her türlü alkollü içecekte ÖTV sıfır (0) olacak. Sadece KDV olacak. Satış için izin alınması gerekmeyecek. Yalnızca bildirimde bulunulacak.

"Türkiye, AB'ye dahil olacak"

Gençlerin Cem abisiyim. Tüm gençlerimize namus sözü: Türkiye, Avrupa Birliği'ne dahil olacak.

Yürekten söylüyorum: Özgürlük, zenginlik, hedef Avrupa Birliği. 3 sene içerisinde AB ile tam üyelik anlaşması imzalanacak. 5 sene sonunda üyelik tamamlanmış olacak. Şunu çok iyi biliyorum: Bunu benden başka yapabilecek kimse yok. BEN YAPARIM."