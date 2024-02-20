Cemal Canpolat ile Şaban Sevinç canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz herif, ahlaksız CHP İstanbul eski İl Başkanı Cemal Canpolat ile gazeteci Şaban Sevinç arasında canlı yayında tansiyon yükseldi. Canpolat'ın, "Sahibine karşı görevini yaptın." sözleri üzerine Sevinç, "Utanmaz herif, ahlaksız" diyerek tepki gösterdi.

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ensonhaber.com

Türkiye'de 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere kısa bir süre kala muhalefet cephesinde sular durulmuyor.

Gerek adaylar, gerekse siyasiler arasında anlaşmazlıklar sürüyor.

Seçimler yaklaşırken CHP içindeki tartışmalar hız kazanıyor.

Canlı yayında birbirlerine girdiler

Tv100 canlı yayınında da iki muhalif isim arasında yaşanan hararetli tartışma ekranlara yansıdı.



CHP İstanbul eski il başkanı Cemal Canpolat ile CHP'li İBB Başkanı'na yakınlığıyla bilinen Şaban Sevinç arasında hakarete varan sözler sarfedildi.

"Şaban sen sahibine karşı görevini yaptın"

Canpolat, 31 Mart seçimlerine ilişkin CHP üzerinden yapılan tartışmada, Sevinç'e yönelik, "Bunlar senin tahriklerindir, ben bir kere tahriklerine geldim daha gelmem. Sen görevini yaptın Şaban, sahibine karşı görevini yaptın" dedi.

"Terbiyesiz herif, utanmaz"

Bu sözlere çok sinirlenen Sevinç ise "Sen de sahibine karşı görevini yapıyor musun Cemal Canpolat? Senin sahibin kim? Terbiyesizlik yapıyorsun. Benim sahibim olacak kişi anasının karnından doğmadı. Terbiyesiz herif. Utanmaz" ifadelerini kullandı.

Tartışmanın uzamaması için Canpolat yayından alınırken, program sunucusu Gürkan Hacır ise araya gitmek zorunda kaldı.

