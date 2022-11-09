Cemil Çiçek'ten Türk Dünyası Parlamenter Vakfı'na (TDPV) ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, beraberinde bazı milletvekilleriyle Türk Dünyası Parlamenter Vakfı'nı (TDPV) ziyaret etti.

TBMM önceki dönem başkanlarından ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Kurulu üyesi deneyimli siyaset ve devlet adamı Cemil Çiçek, bazı milletvekilleriyle birlikte Türk Dünyası Parlamenter Vakfı'na (TDPV) gitti.

Burada, TDPV Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan milletvekillerine vakfın faaliyet ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Görüş ve tavsiyelerini paylaştı

Çiçek, bilgi ve tecrübelerini paylaşarak vakıf çalışmaları ve Türk Dünyası ile ilgili görüş ve tavsiyelerini paylaştı.

Oldukça verimli geçen istişare toplantısının ardından hatıra fotoğrafı çekildi.