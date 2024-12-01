Cevdet Yılmaz: Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine güvenle geri dönmelerini temenni ediyoruz

DHA

Suriye'de Esad rejimi ve terör örgütü YPG ile Suriye Milli Ordusu arasındaki çatışmalar yoğunlaşırken, güneyde rejim güçleri Halep'i, kuzeyde de terör örgütü Tel Rıfat'ı adeta kaçarak bıraktı.

Suriye'de yaşanan bu gelişmeler, 5 milyonun üzerinde Suriyeli sığınmacıyı barındıran Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Mamak 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılmak üzere Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde bir konuşma yaptı.

"SURİYE'DE TÜM KESİMLERİ KAPSAYAN BİR ÇÖZÜM OLUŞMALI"

Konuşmasında Suriye'deki gelişmelere değinen Yılmaz, Türkiye’nin tek temennisinin Suriye'de huzurun ve istikrarın sağlanması olduğunu belirterek şunları söyledi:

Komşumuzda olan her şey size de şu veya bu şekilde yansır. Türkiye olarak bizim tek bir temennimiz var. Suriye'ye huzurun gelmesi, istikrarın gelmesi ve hem Suriye'de yaşayan kardeşlerimiz için hem Türkiye için çok daha olumlu bir ortamın oluşması. Bunun da yolu belli. Suriye'deki tüm kesimleri kucaklayan bir siyasi çözüm oluşturulması. İnancı ne olursa olsun, mezhebi meşrebi ne olursa olsun, etnik yapısı ne olursa olsun, Suriye'deki tüm kesimleri kapsayan bir çözüm oluşmadığı sürece Suriye'ye huzur gelmeyecek. Mezhebinden dolayı etnik yapısından dolayı bir insan veya bir toplum kendisini güvende hissetmiyorsa o ülkenin istikrar sağlanamaz.

"KARDEŞLERİMİZİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ÜLKELERİNE DÖNMELERİNİ İSTİYORUZ"

Dolayısıyla bizim temennimiz, beklentimiz Suriye'de tüm tarafların uzlaştığı yeni bir siyasal şemsiye içinde bütün bu grupların bir arada güven içinde, huzur içinde yaşaması ve buradaki Suriyeli kardeşlerimizin de o güvenli ortamda ülkelerine güvenli, onurlu bir şekilde geri dönmeleridir. Türkiye olarak Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Diplomatik olarak da her türlü çabayı sarf ediyoruz. Suriye'de yapılanarak Türkiye'ye yönelik, halkımıza yönelik milli bekamıza yönelik hareketler içinde olan yapılara da hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz hiç müsaade etmiyoruz. Bunu da herkesin böyle bir üyesi değil. Türkiye bu çerçevede Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olan bir ülkedir. Komşusunda istikrarı ister. Orada yaşayan hangi kimlikten olursa olsun tüm Suriye kardeşlerimizin huzur içinde olmasını istiyoruz. Ve bundan sonra da aynı anlayışla inşallah devam ediyoruz

"BAŞKENTİ DOĞU KUDÜS OLAN BAĞIMSIZ FİLİSTİN İÇİN ÇABAMIZ SÜRECEK"

Filistin ve Gazze’deki trajedinin de devam ettiğini belirten Yılmaz, Türkiye’nin barış ve insani değerler için mücadele etmeye kararlı olduğunu söyledi.

"Filistin için siyasi çözüm önerimizi sürdüreceğiz. Filistin'in, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletine kavuşması için çabalarımız devam edecek" diyen Yılmaz, Filistin davasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından büyük bir kararlılıkla savunulduğuna dikkat çekti:

Bazı çevreler, İsrail’in Filistin'deki insanlık dışı saldırıları üzerinden Türkiye’de siyasi istismar yapmaya çalışıyor. Ancak en güzel cevabı Filistinli kardeşlerimiz veriyor.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI KUCAKLIYORUZ"

Türkiye’de yaşayan tüm vatandaşların eşit olduğunu vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: