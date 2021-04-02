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    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan bir ilk

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlığın TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi aldığını duyurdu.
    • İHA
    • 02.04.2021 - 21:18
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    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan bir ilk

    Bakan Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanan ilk kamu kurumu olduğunu ifade etti.

    Bakan Kurum’un Twitter hesabından yaptığı söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

    "BAKANLIĞIMIZ İLK KAMU KURUMU OLDU"

    "Korona tedbirlerimiz dolayısıyla daha önce TSE Güvenli Hizmet Belgesi alan Bakanlığımız, TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanan ilk kamu kurumu oldu. Sertifikamızı takdim eden Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a teşekkür ediyorum."

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan bir ilk #1

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