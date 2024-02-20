DHA

Türkiye sandık başına gidiyor..

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takviminde bir adım daha geride kaldı..

Partilerin aday listelerini teslim süresi, bugün saat 17.00’de sona erdi.

Seçim takvimine göre, siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına teslim etti.

Ancak CHP'nin Artvin Hopa ilçe seçim bürosunda aday listeleri gerginliğe neden oldu..

Yumruklu kavga sokağa taştı

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan CHP seçim bürosuna gelen partili bir grup, belirlenen İl Genel Meclisi üyeliği listesine itiraz etti.

İtiraz sırasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma arbedeye, ardından da kavgaya dönüştü.

Seçim bürosu dışına da taşan yumruklu kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçe başkanı kavgayı kınadı

CHP Hopa İlçe Belediye başkan adayı Utku Cihan, partisinin ilçe örgütü, İl Genel Meclisi üye ve adaylarına sözlü ve fiziki saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, yaşananları kınadı.

Cihan, şunları söyledi:

Hopa’da birileri gelerek tehditler savurmuş, sonrasında da meclis üyesi adaylarımızda yumruklu saldırıda bulunulmuştur. Biz Hopa’da barış içerisinde kardeşçe bir seçim süreci yürütmeye çalışıyoruz. Kimsenin bizi provoke etmesine izin vermeyeceğiz. Hangi görüşten olursa olsun hep birlikte Hopa için iyi şeyler yapmak için birlikte hareket edeceğiz. Bugün burada olduğu gibi bizi kimsenin provoke etmesine izin vermeyeceğiz. Meclis üyelerine yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Bundan sonra Hopa'da bu tür olayların yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız. İlgili kişilerle ilgili hukuki süreçleri hızlıca başlatacağız; bunun görüntü kayıtları elimizde.



Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem yönetim kurulu üyelerine hem meclis üyesi adaylarına bugün burada bir saldırı gerçekleşmiştir. Bu saldırı organizedir, telefonla insanlar çağrılmıştır ve saldırı bu şekilde yapılmıştır. Bu işin peşini bırakmayacağız. Önümüzdeki süreci huzurla hep birlikte yürüteceğiz. Bu tür provokasyonlara gelmeyeceğiz.