CHP, Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun'un istifasını istedi

CHP'li Aykut Erdoğdu ve yeni eşi Tuba Torun'un, eski eş Özge Erdoğdu tarafından paylaşılan görüntülerin ardından partiden istifalarının istendiği ortaya çıktı.

Hafta başında siyaset gündemine, CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, eski eşiyle yaptığı bir görüşmenin görüntü kayıtları bomba gibi düştü.

Söz konusu görüntülerde; Erdoğdu'nun eski eşine, yeni eşi Tuba Torun'u parti listesine almak için neler yaptığını anlattığı anlar büyük tepki çekti.

"Dolar ile vekil oluyorlar"

Daha sonra ise Tuba Torun'un bir ses kaydı ortaya çıktı.

Torun'un da bu kaydında, CHP'lilerin dolar ile milletvekili olduklarını söylediği bölüm dikkat çekti.

Bu yaşananların ardından CHP'nin iki isim için nasıl bir yol izleyeceği merak konusuydu.

İki ismin de istifası istendi

Konuya ilişkin parti yetkilileri ile görüşen gazeteci İsmail Saymaz, CHP'nin konuya ilişkin atacağı adımı köşesine taşıdı.

Saymaz yazısında, "Öğrendiğim kadarıyla bir genel başkan yardımcısı, dün Erdoğdu ve Torun'u arayarak, partiden istifa etmelerinin beklendiğini iletti.

Bir CHP yöneticisi, şöyle dedi: 'Kendileri bu açıklamadan sonra ne yapmaları gerektiğini anlamıştır. Anlamadılarsa başka şeyler devreye girer. Kendilerine açık açık söylenir. Erdoğdu'nun eski eşi kapı kapı dolaşıp anlatıyordu." ifadelerine yer verdi.

Erdoğdu ve Torun'un ne yapacağı merak konusu...