CHP Çanakkale İl Başkanı'nın çirkin dileği

CHP Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ural, koronavirüse yakalanan CHP'li meclis üyesi İsmail Gürses'in karantinada olduğunu belirten paylaşımına "Umarım meclise taşınmıştır." yorumu yaptı.

Koronavirüs salgınında artan vakaların önüne geçilmek için önlemler artırılırken hastalıktan tamamen kurtulmak için ise aşı kampanyasında insan üstü bir çaba gösteriliyor.

Ne var ki toplumun bazı kesimleri bu ölümcül virüsü siyasi rakiplerinden kurtulmanın bir fırsatı gibi görüyor.

KARANTİNADAYIM PAYLAŞIMI YAPTI

Bunun en net örneği Çanakkale'de yaşandı.

Çanakkale Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi İsmail Gürses koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından paylaşarak karantinaya girdiğini açıkladı.

Gürses'in bu paylaşımına birçok geçmiş olsun mesajı gelirken yorumlardan biri dikkat çekti.

"UMARIM MECLİSE TAŞINMIŞTIR"

CHP'nin Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ural da paylaşıma yorum yapanlar arasındaydı. Fakat Ural'ın dileği hastalığın yayılması oldu.

CHP'li başkan yorumunda, "Geçmiş olsun, umarım meclise taşınmıştır." ifadelerini kullandı.

Konuyu AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan gündeme taşıdı.

Turan, CHP'li başkanın yorumundan aldığı ekran görüntülerini Twitter hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

Turan, "Utanmazlığın nirvanası! İnsan mısınız?" dedi.