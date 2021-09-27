CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Katil' diyerek hakaret eden CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, gözaltına alındı. Odabaşıoğlu'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

CHP Denizli İl Başkanlığı tarafından 23 Eylül'de Honaz ilçesinde düzenlenen danışma kurulu toplantısında konuşma yapan CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A "KATİL" DEDİ

Videosu sosyal medyaya düşen toplantıda yaptığını konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Katil' diyen Tugay Odabaşıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sen, Gezi'nin şehitlerinin katili Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından indiren CHP'li belediye başkanlarına nasıl laf edersin diyorum. Ve orada bir sessizlik oluyor."

Erdoğan'ın fotoğrafını asanları tehdit eden CHP'li başkan gözaltına alındı VİDEO



CHP'Lİ BAŞKANLARI ELİNİ KIRMAKLA TEHDİT ETTİ

Öte yandan, Tugay Odabaşıoğlu CHP'li belediye başkanlarını makam odalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asmaları nedeniyle elini kırmakla tehdit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine hakarete geçen polis ekipleri, CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nu gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan Odabaşıoğlu'nun, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.