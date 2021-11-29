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    CHP Disiplin Kurulu, Tanju Özcan kararını erteledi

    CHP'de toplanan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkındaki kararı, dosyalardaki eksiklikler nedeniyle 3 Ocak'a erteledi.
    • DHA
    • 29.11.2021 - 15:32
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 15:44
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    CHP Disiplin Kurulu, Tanju Özcan kararını erteledi

    CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü bir kadına yönelik ifadeleri nedeniyle uyarı cezası istemiyle, Fethiye Belediye Başkanı Ali Karaca da bir vatandaş ile yaptığı küfürlü telefon konuşması nedeniyle yine uyarı cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildi.

    CHP YDK, Özcan ve Karaca'nın dosyalarını görüşmek üzere genel merkezde toplandı.

    KARAR 3 OCAK'A ERTELENDİ

    3 saat süren toplantıda, iki dosyada da eksiklikler olduğu tespit edildi. Özcan ve Karaca hakkında verilecek karar, dosyalardaki eksiklikler nedeniyle 3 Ocak 2022 tarihine ertelendi.

    CHP Disiplin Kurulu, Tanju Özcan kararını erteledi #1

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