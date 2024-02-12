CHP Edirne Belediye Başkan adayı Ciravoğlu kalp krizi geçirdi CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu, geçirdiği kalp krizinin ardından anjiyo oldu, damarına stent takıldı.

İHA

CHP’de yapılan eğilim yoklaması sonucu en çok oyu alarak birinci çıkan ve henüz parti meclisi tarafından ataması yapılmayan Şükrü Ciravoğlu, saat 14.00 sıralarında kalp krizi geçirdi.

Ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ciravoğlu’nun kalp damarlarında tıkanıklık olduğu öğrenildi.

Anjiyo oldu, stent takıldı

Acil olarak anjiyo yapılarak stent takılan Ciravoğlu, yoğun bakım servisine alındı.

Yetkililer, CHP adayı Ciravoğlu’nun bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra normal servise alınacağını belirtti.

CHP'li Mehmet Geçmiş de rahatsızlanmıştı

Dün de CHP'li İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş kalp krizi geçirmişti.

Mehmet Geçmiş'in tedavisi Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)