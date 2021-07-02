Samsun'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tütün İskelesi'nden uğurladığı CHP gemisi, denize kıyısı olan illeri ziyaret edip seçmenin sorunlarını dinleyecek.

Çeşitli ziyaretler için Samsun’a gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak Tütün İskelesi’ne geçti, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla denize çelenk bıraktı. Kılıçdaroğlu ardından denize kıyısı olan illerin ziyaret edileceği 'CHP gemisi’ni uğurladı.

"SAHİL KENTLERİNİN SORUNLARINI DİNLEYECEĞİZ"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "'CHP gemisi', Hopa’dan başlayarak, Hatay Samandağ’a kadar bütün deniz kıyılarını gezecek. Gidilen yerlerdeki balıkçılarla görüşülecek ve sorunları dinlenecek çünkü her bölgenin kendine göre sorunları var. Bu sorunları ayrı ayrı raporlayacak, Genel Merkez’e verecek. Türkiye, coğrafya olarak olağanüstü bir konumda, 3 tarafı denizlerle çevrili ayrıca kendi kara sınırları içinde Marmara Denizi var. Marmara’daki sorunları herkes görüyor, müsilajın yarattığı tahribatları görüyoruz. Balıkçılarımızın da sorunları var, bu sorunları gündeme getirmek ve raporlamak istiyoruz. Programımızın Samsun’dan başlamasının önemli bir sebebi var. Samsun, Kurtuluş Savaşı için çok önemli bir kent, o nedenle Samsun’da olduğum için çok mutluyum. Sorunları saptama noktasında çabanın ilk adımının Samsun’da atılması bizim için çok değerli” diye konuştu.

CHP gemisi sahilleri dolaşarak seçmeni dinleyecek-Video

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