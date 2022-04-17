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    CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cem Karagöl tutuklandı

    7 ayrı suç kaydının bulunduğu öne sürülen CHP Gençlik Kolları MYK üyesi ve Genel Başkan Yardımcılığına seçilen Cem Karagöl tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 17.04.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 17:51
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    CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cem Karagöl tutuklandı

    Taciz ve tecavüz skandalları ile gündem olan CHP teşkilatlarında bu kez gündem Gençlik Kolları MYK Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Cem Karagöl,

    Karagöl Balıkesir'de tutuklandı.

    Tutuklamadan sonra görevden alındı

    İHA'nın haberine göre kredi kartı dolandırıcılığı iddiasıyla 7 ayrı suç kaydı olduğu ileri sürülen Cem Karagöl’ün tutuklama kararı sonrasında MYK Üyeliği’nin düşürüldüğü ve görevden alındığı öğrenildi.

    Partiden ihracı gündemde

    CHP İl Başkanı Serkan Sarı, konuyla ilgili partinin avukatlarının gereken incelemeyi yaptığını ve MYK üyeliği düşürülen Karagöl’ün partiden ihracının da gündemde olduğunu kaydetti.

    CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cem Karagöl tutuklandı #1

    CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cem Karagöl tutuklandı #2

    CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cem Karagöl tutuklandı #3


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