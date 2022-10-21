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    Kılıçdaroğlu: Dezenformasyon yasasını tak diye kaldıracağız

    Kılıçdaroğlu: Dezenformasyon yasasını tak diye kaldıracağız

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerin veya herhangi birinin sosyal medyada eleştiri yapmasının doğal olduğunu, iktidar olduklarında dezenformasyon yasasını kaldıracaklarını belirtti.
    • 21.10.2022 - 01:05
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    Tokat’ta Gençlik Buluşmaları kapsamında gençlerle bir araya gelen ve onların taleplerini dinleyip sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, partisinin çözüm önerilerini anlattı.

    Genç istihdamının azaldığını, gençlere yeni olanaklar sağlanması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda aile destekleri sigortasını hayata geçireceklerini, devletin geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan ailelere, sosyal güvenlik hakkı olarak belli bir gelir güvencesi vereceğini belirtti.

     

    "'Tak' diye kaldıracağız"

    AA'nın aktardığına göre; dezenformasyon yasasıyla ilgili bir soruya Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin 'tak' diye kaldıracağız. Böyle bir rezalet olur mu? Gençlerin veya herhangi bir kişinin sosyal medyada eleştiri yapması kadar doğal bir şey yok. Hakaret içermediği sürece en sert eleştirilere siyasetçilerin tahammül etmesi lazım." dedi.

    Kılıçdaroğlu: Dezenformasyon yasasını tak diye kaldıracağız #1

    Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Evrensel bir kuraldır. 'Vay sen beni nasıl eleştirirsin?' Bir siyasetçinin övgüden çok sağlıklı ve tutarlı, akılcı eleştiriye ihtiyacı vardır. Benim görmediğimi beni eleştiren kişi görüyorsa, eleştiren kişi aynı zamanda benim arkadaşım, dostum demektir. Bu bağlamda medya dördüncü güçtür. Çağdaş demokrasilerde, yasama, yargı, yürütme ve medya. Ama bizde medyanın büyük bir kısmı havuz medyası dediğimiz bir gruptan oluştuğu için, yani kalemini satanlardan oluştuğu için onlara biz medya demiyoruz. Ama kalemini satmayan, özgürce eleştiri yapan her gazetecinin başımızın üstünde yeri var. Kaldıracağız, sansürü bitireceğiz. Hiçbir genç değil, bu ülkede hiç kimse yaşı ne olursa olsun, cinsiyeti ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun hiç kimse düşüncelerinden ötürü hapse atılamaz."

    Kılıçdaroğlu: Dezenformasyon yasasını tak diye kaldıracağız #2

    Kılıçdaroğlu: Dezenformasyon yasasını tak diye kaldıracağız #3


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