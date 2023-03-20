CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak yer alacak.

Geçtiğimiz hafta partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılan Kılıçdaroğlu, burada son konuşmasını yaptığını söyleyerek veda etmişti..

Bunun üzerine CHP TBMM Grubu, bugün basına kapalı olarak toplandı.

Toplantıda; 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi için Anayasa, TBMM İçtüzüğünün ilgili maddeleri ve hükümleri gereği CHP Grubu tarafından gösterilecek adayın belirlenmesi için gizli oylama yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP kapalı grup toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

Özkoç, Kemal Kılıçdaroğlu’nu oy birliği ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiklerini belirterek, “Ülkemize, milletimize hayırlı olsun” dedi.

Toplantıda Kılıçdaroğlu’nun konuşma yapıp yapmadığı sorusu üzerine Özkoç, şu ifadeleri kullandı:

Hepimizi duygulandıran, yol yürürken nelere dikkat etmemiz gerektiğini de her zamanki içtenliği ve samimiyeti ile paylaştığı bir konuşma yaptı. Grup olarak son toplantıydı. Kendisine de teşekkür ettik. Veda konuşmasını yaptı. O cumhurbaşkanı adayı ve bizim de 13. Cumhurbaşkanı adayımız olarak çalışmalarına başladı.