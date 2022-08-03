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    CHP grup toplantılarının yapılacağı illerde adaylık anketi yapacak

    Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarından, her hafta farklı illerde düzenleyeceği grup toplantılarının yapıldığı şehirlerde cumhurbaşkanlığı adaylığı için anket çalışması yapmalarını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2022 - 17:03
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    CHP grup toplantılarının yapılacağı illerde adaylık anketi yapacak

    2023 seçimlerine bir yıldan az bir süre kalmasıyla adaylık tartışmaları her geçen gün alevleniyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu kendisi açıklarken Millet İttifakı'nda adaylık düğümü çözülmüş değil.

    CHP il il aday anketi yapacak

    İttifak içinde adaylık için müzakereler sürerken TBMM'nin tatile girmesi ile her hafta farklı bir ilde grup toplantısı yapma kararı alan CHP'de aday anketlerle belirlenecek.

    Yaz döneminde miting yapmama kararı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Salı Bulışmaları' adı verilen grup toplantılarına Erzurum'da başladı.

    Kılıçdaroğlu bu kapsamda her hafta gittiği bir ilde hem esnaf ziyaret edecek hem farklı kesimlerle bir araya gelecek hem de grup toplantılarında partililere seslenecek.

    Bir yandan da ziyaret edilen şehirlerde cumhurbaşkanlığı adaylığı için nabız yoklanacak.

    Kılıçdaroğlu bu kapsamda kurmaylarından gittikleri her ilde kendisinin adaylığına ilişkin anket yapmalarını istedi.

    Anketler önce merkeze sonra 6'lı masaya sunulacak

    CHP'li vekillerin anketleri önce genel merkeze sunulacak.

    Söz konusu anketler daha sonra 21 Ağustos'ta yapılması planlanan 6'lı masa toplantısında ele alınacak.

    CHP grup toplantılarının yapılacağı illerde adaylık anketi yapacak #1


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