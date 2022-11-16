CHP heyeti İstiklal Caddesi'nde kurulan platformu ziyaret etti

CHP'li Oğuzhan Kaan Salıcı, İstanbul ilçe başkanları ile birlikte, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına kurulan platforma karanfil bıraktı.

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul ilçe başkanları ile, saat 18.00 sıralarında, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının yaşandığı noktaya kurulan platformu ziyaret etti.

Beraberindekilerle birlikte, ölenler anısına karanfil bırakan Salıcı burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bizi terörle terbiye edemezler"

"Daha birkaç gün önce Ecrin burada babasıyla yürüyordu. Yağmur'un kendisine dair, ülkeye dair hayalleri vardı; burada sonlandı. Bizi terör saldırıları ile terbiye edemezler. Bizim toplumumuzu bölemezler. Biz güçlü bir ülkeyiz, asil bir milletiz. Bu zamana kadar terör saldırıları karşısında birlikteliğini korumuş bir ülkeyiz. Huzur içinde, güven içinde bu ülkedeki herkes doysun.

"Şiddetle lanetliyorum"

Terör saldırıları olmasın, Ülkenin geleceğine dair meseleler konuşulsun tartışılsın istiyoruz. Türkiye'yi terörle yönetmeye çalışan odaklar hiçbir şekilde başarıya ulaşamayacak. Terörü de terörden medet umanları da, bütün terör örgütlerini de şiddetle lanetliyorum."









