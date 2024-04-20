AA & Ensonhaber

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Özel'in mozoleye çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

"Gösterdiğiniz rotadan milim şaşmadan birinci parti olduk"

Daha sonra beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım, 31 Mart yerel seçimlerinde milletimizin oylarıyla seçilen ve milletimize hizmet edecek olan belediye başkanlarımız, 81 ilimizde emanetinize sahip çıkan il başkanlarımız ve partinizi birlikte yönettiğimiz yöneticilerimizle huzurunuzdayız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde, kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz partimizi, ilkelerinizden sapmadan, gösterdiğiniz rotadan milim şaşmadan birinci parti yaptık. Şimdi iki büyük eserinizden biri olan partimizi iktidar yapmak ve diğer büyük eseriniz Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesine ve hak ettiği yere çıkarmak için daha çok çalışacağız.