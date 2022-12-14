CHP, İmamoğlu kararını Kılıçdaroğlu başkanlığında değerlendirecek

Özgür Özel, İBB Başkanı İmamoğlu hakkındaki siyasi yasak kararını Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'dan dönüşü sonrasında yapılacak toplantıda değerlendirileceğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2 yıl 7 ay ceza verilmesine ilişkin değerlendirme yaptı.

Özel, karar sonrasında Almanya'daki gezisini yarıda bırakarak Türkiye'ye geri dönme akrarı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönüşüyle ilgili de bilgi verdi.

"Kılıçdaroğlu başkanlığında değerlendireceğiz"

Özel, “Sayın Genel Başkan Almanya’daydı. Her ihtimale karşı uçak hazır tutuluyordu. Sayın Genel Başkan uçakla İstanbul’a geliyor, onun yapacağı ve başkanlık edeceği toplantılarda değerlendireceğiz.

Bundan sonra süreci değerlendireceğiz. Artık hiçbir şey siyaset bu karardan önceki gibi olmayacak. Bundan sonra Türkiye siyasetini seçime kadar meşgul olacağı inanılmaz bir hadsizlik, haksızlıkla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Merkez Yürütme Kurulu’nun toplanıp toplanmayacağına ilişkin soruya Özel, kuvvetle muhtemel olarak toplanacağını ifade etti. Özel, “Partinin bütün organlarının bu tür durumlarda toplantı yapması beklenir. MYK toplantısı şu an ilan edilmedi” şeklinde konuştu.





"İstinaf ve Yargıtay süreci olacak"

İmamoğlu konusunda Özel, “Kararın kesinleşmeden bir sonuç beklememek lazım. Şu andaki verilen karardan sonra istinaf ve Yargıtay süreci olacak. Ama karar başlı başına siyasi bir karar olduğu açık.

Ekrem İmamoğlu’na Süleyman Soylu ‘ahmak’ demişti, Ekrem İmamoğlu da ‘Bu seçimleri iptal ettirenler ahmaktır’ demişti. Bunun üzerine ‘Sen bunu YSK üyelerine söyledin. Heyet halinde görev yapan kamu görevlilerine hakaret suçundan böyle bir ceza icap ettiler.

"Yapılan iş, planlı programlı bir iş"



Ceza vermek suretiyle Ekrem İmamoğlu’nun siyasi hayatını bitirmeye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni de Cumhuriyet Halk Partisi’nden alıp yönetmeye devam etmek istiyorlar. Yapılan iş, planlı programlı bir iş. AK Parti açısından tarihi bir savruluştur. AK Parti kendi tarihleriyle çok ters düşecek şekilde yüzleşiyorlar.” dedi.