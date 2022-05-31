- Haberler
- Politika Haberleri
- CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tahliye edildi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tahliye edildi
Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi’ndeki işlemlerin ardından denetimli serbestlik kapsamında tahliye oldu.
- 31.05.2022 - 19:21
Geçtiğimiz günlerde yargıtay tarafından hakkındaki cezalar onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilmişti.
Yargıtay'da cezası onanan Canan Kaftancıoğlu hakkındaki dosya, hapis kararını veren İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Sabah saatlerinde teslim oldu
Kesinleşme işlemlerinin ardından dosyanın İnfaz Savcılığı'na gönderilmesiyle Canan Kaftancıoğlu, teslim olmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti.
Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından Kaftancıoğlu, infaz işlemleri için Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na gitti.
Tahliye oldu
Denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden tahliye olan Kaftancıoğlu, dışarda kendisini bekleyen partililere seslendi.