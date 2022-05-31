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    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tahliye edildi

    Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi’ndeki işlemlerin ardından denetimli serbestlik kapsamında tahliye oldu.
    • 31.05.2022 - 19:21
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    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tahliye edildi

    Geçtiğimiz günlerde yargıtay tarafından hakkındaki cezalar onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilmişti.

    Yargıtay'da cezası onanan Canan Kaftancıoğlu hakkındaki dosya, hapis kararını veren İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

    Sabah saatlerinde teslim oldu

    Kesinleşme işlemlerinin ardından dosyanın İnfaz Savcılığı'na gönderilmesiyle Canan Kaftancıoğlu, teslim olmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti.

    Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından Kaftancıoğlu, infaz işlemleri için Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na gitti.

    Tahliye oldu

    Denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden tahliye olan Kaftancıoğlu, dışarda kendisini bekleyen partililere seslendi.

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tahliye edildi #1

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tahliye edildi #2

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    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tahliye edildi #5


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