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    CHP, İyi Parti, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi bir arada

    CHP, İyi Parti, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi ekonomi gündemiyle bir araya geldi.
    • İHA
    • 25.11.2021 - 18:31
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    CHP, İyi Parti, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi bir arada

    CHP, İyi Parti, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi ekonomi gündemiyle TBMM’de bir araya geldi.

    4 MUHALEFET PARTİSİ BİR ARADA

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Demokrat Parti Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp ve Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota'nın ekonomi toplantısı başladı.

    GÖRÜŞME TEK TOPLANTIYLA SINIRLI KALMAYACAK

    Öztrak, tek toplantıyla sınırlı kalmayacağını söylerken, Usta ise ne yapacaklarını kararlaştıracaklarını ifade etti.

    CHP, İyi Parti, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi bir arada #1

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