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    CHP İzmir'de kampa giriyor

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yasama yılı öncesi Seferihisar'da yapılacak CHP kampı için otele gelerek çalışmalara başladı. Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı kamp pazar günü sona erecek.
    • 22.09.2022 - 15:00
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    CHP İzmir'de kampa giriyor

    2023 seçimlerine 1 yıldan az bir süre kala yeni yasama yılının da başlamasına günler kala partilerin çalışmaları hız kazandı.

    Bu kapsamda CHP İzmir'de kampa giriyor.

    İHA'nın haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'nun 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantıları, 22-25 Eylül tarihleri arasında Seferihisar ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenecek.

    Kılıçdaroğlu kamp oteline yerleşti

    Toplantıya başkanlık edecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kente gelerek otele giriş yaptı. CHP liderine, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de eşlik etti.

    CHP İzmir de kampa giriyor #1

    Partililerle yemek yiyecek

    Kılıçdaroğlu, bugünkü programında serbest zamanın ardından partililerle akşam yemeğinde bir araya gelecek.

    CHP lideri, yarın saat 10.30'da basın mensuplarına bir açıklamada bulunacak. Basına kapalı olarak gerçekleşecek toplantılarda, çeşitli sunumların yapılması planlanıyor.

    CHP İzmir de kampa giriyor #2

    Kamp pazar gününe kadar devam edecek

    Programın üçüncü günü olan 24 Eylül Cumartesi günü, çeşitli sunumlar ve istişarelerin ardından Kılıçdaroğlu bir değerlendirmede bulunacak. Aynı gün saat 20.00’de ise Agora Antik Kent’te düzenlenecek olan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından İzmir’e verilen 2022 Avrupa Ödülü’nün törene katılacak.

    CHP heyeti, kampta ülke gündemindeki konuları değerlendirecek. Seçim ve sandık güvenliğine ilişkin sunumların yapılacağı kampta görüş ve öneri ile değerlendirmeler de gerçekleşecek. Partililer, 25 Eylül Pazar günü saat 10.00’da otelden çıkış yapacak.

    CHP İzmir de kampa giriyor #3


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