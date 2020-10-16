CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Adım adım iktidara diyoruz

Partisinin toplantısında konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin en büyük gelişmelerinin kendi döneminde gerçekleştiğini belirterek "Adım adım iktidara diyoruz" dedi.

CHP'nin Proje Tanıtım Toplantısı kapsamında parti üyeleri ile bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, yeni projelerini duyurdu.

Toplantıda konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin en büyük gelişmelerinin kendi döneminde gerçekleştiğini belirterek, "Adım adım iktidara diyoruz" dedi.

Geçmişten bir ders çıkarıldığı takdirde sağlıklı bir gelecek inşa edilebileceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, Çağrı Beyannamesi'ne ilişkin, "Çağrı Beyannamesi, hiçbir toplumu dışlamayan bir beyannamedir" ifadelerini kullandı.

"CHP, HİÇ ÇÖZÜM ÜRETMEZ"

2. Yüzyılda Çağrı Beyannamesi'nin bir diğer özelliğinin de birlikte yaşama ve birlikte mücadele etme olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Herhangi bir vatandaşın bu beyanname yanlıştır dediğini asla duyamazsınız. Hiç kimse burası yanlıştır diyemez. Eksiği var diyebilir ancak burada ön görülen hedeflerin bütün satır başlarını görmek mümkündür.

Bu beyanname 13 madde halinde Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştıracak yol haritasıdır. Diyorlar ya; 'CHP hiç çözüm üretmez' diye... Havuz medyası bile 'Şurası yanlıştır' diyemedi. Diyemez de zaten." dedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarına şu sözlerle devam etti.

"İnsanların inancıyla, kültürüyle, kimliği ile oynarsanız, Türkiye geriye gider. Biz, bütün farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul eden ve kendimize yol haritası kabul eden bir beyanname ile toplumun karşısına çıktık.

Herkesin kimliği kendi şerefi, herkesin inancı kendi inancıdır. Allah'la kul arasına girme yetkisi kimseye verilmemiştir.

Gençlere soruluyor; 'İmkanınız olsa yurt dışında yaşamak ister misiniz? Yüzde 62,5'u evet diyor. AK Parti'ye oy veren gençlerin de yüzde 40'tan fazlası, 'İmkanım olsa giderim' diyor.

Bir ülkenin gençliği, 2. yüzyıla girerken, 'Ben başka ülkede yaşamak istiyorum' diyor.

Gençlerin yüzde 64'ü, 'vatandaşlık verilirse gider başka ülkede yaşarım' diyor. Bir ülke kendi gençliğini kaybederse, Türkiye'nin beka sorunu nedir o zaman? Kaç siyasetçi bunu düşünüyor? Bayrak için vatan için mangalda kül bırakmayanlar bu gerçeği görüyor mu? İşte beka sorunu budur.

13 madde özenle seçilmiştir, Uzun uzun tartışılmış, konuşulmuştur. Bu maddelerde yer alan ifadelerden biri de darbe hukukundan arınan bir hukuk sistemi... Bir ülkede yasama, yargı ve yürütme bir kişinin kontrolü altına girerse, o ülkede felaket olur.

Genç tivit atacak. Korkuyor, başıma bir bela gelir diye. Biz delikanlı deriz gençlere. Gençler hata yapabilir. Bir genci yok ediyorsunuz. Hatası varsa, çağıracaksınız, konuşacaksınız. Yargı, iflas eden bir sistemle karşı karşıyadır. Yargı sisteminin bu kadar köreleceği hiç aklıma gelmezdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2milletvekili dokunulmazlığının yeniden kazanılması bizi bağlamaz' ifadesi, itiraz edilmesi gereken bir durumdur.

Adalet olmayan yerde devlet yoktur. Devletin dini adalettir. Çünkü doğanın da, ormanın da adaleti vardır. Siz adaleti yok ediyorsunuz.

Siyasetin erkek egemen bir alan olmaktan çıkarılması gerekiyor. Ülke nüfusunun yarısı kadın. Niye palamentonun yarısı kadın değil? Siyasi Partiler Yasası bu yönde değişirse, partiler mecbur kalır.

Bütün kadın örgütlerine çağrım; yüzde 50 kadın barajı olmayan partiye oy vermeyin? Bunu kim yaptı? Darbeciler yaptı. Kim değiştirmek istiyor? Biz değiştirmek istiyoruz? Toplum nefes alamıyor. Bunun değişmesi lazım.

Her mesleğin bir ahlakı vardır. Biz rüşvet alanların arabasından Türk bayrağı çıkmasını istemiyoruz.

Bir yüz yılın sonunda geldiğimiz noktada, bu güzel ülkede 10 binlerce çocuk yatağa aç giriyorsa, hepimizin oturup düşünmesi lazım. Sosyal devletten yardım alanlar, bunu devletin bir lütfu olarak görüyorsa bir insalık ihlali ile karşı karşıyayız. Bir kişinin hakkı, ona lütuf olarak verilemez.

Orta Doğu'yu bir barış havzasına döndürebiliriz. Kim söylüyor bunu? Cumhuriyetin 2. yüzyılına girerken biz söylüyoruz.

21. yüzyılda, dünyanın bütün demokratlarının, diktatörlere karşı çıkması gerekiyor."

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