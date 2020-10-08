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    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan ile görüştü

    'Hayırlı olsun' ziyareti kapsamında DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'ı ziyaret eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Merkezi'ne gitti.
    • AA
    • 08.10.2020 - 11:18
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    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan ile görüştü

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Hayırlı olsun' dileklerini iletmek istemesi yönünde gerçekleştiği tahmin edilen ziyaret, DEVA Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

    KAPIDA KARŞILADI

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel merkezin girişinde karşıladı.

    Saat 11.00'de başlayan iki liderin görüşmesinde iç ve dış siyasetteki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

    BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK

    İki lider, görüşmenin ardından kamera karşısına geçerek ortak açıklama yapacak

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan ile görüştü #1

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