CHP lideri Özgür Özel'den şehit ailesine ziyaret CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in Aksaray'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi memleketi Aksaray'da toprağa verildi.

Güçlükle ayakta duran şehidin babası Bayram Delen (56), annesi Zeynep Delen (55) ve kardeşleri şehit üsteğmenin tabutu başında ağıtlar yakarak gözyaşı döktü.

Özgür Özel'den şehit ailesine ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, şehidin Aksaray'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, ziyaret ettiği şehit ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.