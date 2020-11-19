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    CHP Milletvekili Gürsel Erol, koronavirüse yakalandı

    CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
    • İHA
    • 19.11.2020 - 05:34
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    CHP Milletvekili Gürsel Erol, koronavirüse yakalandı

    Memleketi Elazığ’da bulunan CHP Milletvekili Gürsel Erol, katıldığı programların ardından vücut kırgınlığı hissedince koronavirüs testi yaptırdı. Hastenede yapılan test sonrası Erol’un virüse yakalandığı belirlendi.

    EVİNDE TEDAVİSİ SÜRECEK

    Ankara’ya giden Erol’un sağlık durumunun iyi olduğu tedavisinin evinde süreceği bildirildi.

    "BAKAN KOCA VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDERİM"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ”Vücut kırgınlığı şikayetiyle yaptırmış olduğum Covid-19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Şu an sağlık durumum iyi, süreçle yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.

    CHP Milletvekili Gürsel Erol, koronavirüse yakalandı #1

    CHP Milletvekili Gürsel Erol, koronavirüse yakalandı #2

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