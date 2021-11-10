Meclis Göç Komisyonu'na giden CHP'li Mahmut Tanal, sosyal medyada 'muz yeme' akımı başlatan Suriyelilerin sınır dışı edilmelerine ilişkin "Muz yeme videolarının suç teşkil etmediğini anlattık" dedi.

Türkiye'de yaşayan Suriye uyruklu kişiler, geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajındaki “Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz?” söylemi üzerine sosyal medyada provakatif paylaşımlarda bulunmuştu.

Görüntülerde sırayla muz yiyen Suriyeliler, herkesin tepkisini çekmişti.

SURİYELİLER, SINIR DIŞI EDİLMEK ÜZERE GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİ

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, 'kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden yabancı şahıslar' kapsamında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

CHP, SURİYELİLERİN SINIR DIŞI EDİLMESİNE KARŞI ÇIKTI

Konuyla ilgili CHP'den bir açıklama geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis Göç Komisyonu'na yaptığı ziyarette Göç İdaresi Başkanlığı yetkilileri ile görüştü.

Burada muz yeme paylaşımı yapan Suriyeli göçmenler hakkında bilgi aldığını belirten Tanal, toplantıda çekilen bir videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP, muz yeme paylaşımı yapan Suriyelilerin sınır dışı edilmelerine karşı VİDEO

"MUZ YEME VİDEOLARININ SUÇ TEŞKİL ETMEDİĞİNİ ANLATTIK"

Tanal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Meclis Göç Komisyonu'nda, Göç İdaresi Başkanlığı yetkilileri vardı. Kendilerine muz yiyen Suriyelilere yönelik operasyonları sorduk. Muz yeme videolarının suç teşkil etmediğini anlattık. Yetkililer, muz yedikleri için sınır dışı edilen Suriyelinin olmadığını aktardılar.





"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Detaylı bilgi notunu komisyona gönderecekler. Takipçisi olacağız. Ak Parti iktidarının göç ve sığınmacı politikası, baştan beri yanlış. Muz yiyen Suriyelileri suçlu göstererek kurtulamaz. CHP iktidarında tüm Suriyeliler kardeşçe ülkelerine gönderilecek."

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