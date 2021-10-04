CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan Saim Diken açıklaması

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'lileri dolandırıp yurt dışına kaçtığı iddia edilen Saim Diken hakkında "Kendisi aday gösterilmemiş, aday adayı olmuş. Partimize ulaşan bir şikayet de yok" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP'LİLERİ DOLANDIRIP KAÇAN ADAY SORULDU

CHP'den milletvekili ve belediye başkan adayı olan Saim Diken'in, partilileri dolandırıp yurt dışına kaçtığı iddialarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

"PARTİMİZ ADAY YAPMAMIŞ, PARTİMİZE ULAŞAN BİR ŞİKAYET DE YOK"

"Kendisi bu görevlere aday gösterilmemiş, aday adayı olmuş. Partimiz aday yapmamış. Partimize ulaşan bir şikayet de yok."

"PAHALILIĞIN TEK SORUMLUSU, 19 YILDIR HÜKÜMET KOLTUĞUNDA OTURAN ERDOĞAN"

Öte yandan Öztrak, fahiş fiyat etiketlerininin sorumlusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yıllarda suçlu soğan ve patates depolarıydı, hal esnafıydı. Bu yıl ilk suçlu zincir marketler oldu. Zincir marketlerden tepkiler yükselince bir kısmının sahibi de yandaş olunca bu sefer kuraklık suça ortak edildi. Ayıptır. Suçluyu başka yerde aramayın. Pahalılığın tek sorumlusu, 19 yıldır hükümet koltuğunda oturan Erdoğan şahsım hükümetleridir."

"100 LİRAYLA ANCAK 11 DOLAR ALABİLİYORUZ"

Enflasyonun uçtuğunu, işsizliğin şaha kalktığını, Türk Lirasının değerinin dolar ve euro karşısında gün görmüş kar gibi eridiğini iddia eden Öztrak, elindeki 100 liralık banknotu göstererek, şunları kaydetti:

"1 Ocak 2005'te alayiş valayişle hatırlayalım paradan 6 sıfırı attılar. O gün 100 lirayla 75 dolar alıyorduk. Şimdi şu elimde tuttuğum 100 liralık banknot 1 Ocak 2009 tarihinde tedavüle girdi. Vatandaşın günlük hayatta en çok kullandığı banknot bu. 2 Ocak 2009'da bu 100 lirayla 66 dolar alır hale geldik. Bugün aynı 100 lirayla ancak 11 dolar alabiliyoruz. 100 liranın dolar karşısındaki satın alma gücü 12 yılda, 55 dolar eridi. Bunun 11 doları da ucube tek adam vesayet rejimine geçtiğimiz son üç yılda gerçekleşti. Bir ülkenin parasının değeri o ekonominin barometresidir. İstikrarlı ekonomilerin, istikrarlı parası olur. İstikrarlı ekonomilerde paranın gücü vardır. Onuru vardır, haysiyeti vardır. Ne yazık ki Erdoğan şahsım hükümetleri, milli paramızın onurunu da haysiyetini de yok etti."