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    CHP, 'sosyal medya yasası'nı AYM'ye götürecek

    CHP, 'sosyal medya yasası'nı AYM'ye götürecek

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dezenformasyon yasasının TBMM'den geçmesi halinde Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açacaklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 10:00
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    Kamuoyunun 'sosyal medya yasası' olarak bildiği dezenformasyonla mücadele yasasından sona gelindi.

    AK Parti ve MHP gruplarının uzun süre üzerinde çalıştığı yasa teklifi geçtiğimiz hafta TBMM'ye gelerek Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

    İnternet haber sitelerini de süreli yayın kapsamına alan, sanal ortamda yalanın ve ezenformasyonun önüne geçecek yasa teklifi TBMM'de komisyondan geçti.

    CHP'den sosyal medya yasası itirazı

    Genel kurula gelecek teklifin burada kabul edilerek yasalaşması beklenirken CHP'den itiraz geldi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de Gençlik Buluşmasında gençlerle bir araya geldi.

    Gençlerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'na bu konu da soruldu.

    CHP, 'sosyal medya yasası'nı AYM'ye götürecek ViDEO

    Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz

    Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'ni işaret etti.

    Kılıçdaroğlu, "Bu eğer bu şekliyle çıkarsa Anayasa Mahkemesi’ne iptali için götüreceğiz, mücadelemizi yapacağız. Sonuçta demokrasiyi güçlendirmek, demokrasiyi gerçekten de toplumun dokularına kazandırmak için ortak mücadele etmek lazım.

    "Baskıları kaldırmak için mücadele edeceğiz"

    Size yönelik bir haksızlık olursa haberimiz olur, o haksızlıkla mücadele ederiz, sizin yanınızda olmaya devam ederiz, bu konuda emin olmanızı isterim. Onlar yasa çıkaracaklar baskı kurmak için bizde mücadele edeceğiz baskıları kaldırmak için, biz daha güçlüyüz çünkü biz demokrasiyi savunuyoruz." dedi.

    CHP, sosyal medya yasası nı AYM ye götürecek #1

    CHP, sosyal medya yasası nı AYM ye götürecek #2


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