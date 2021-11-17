Euro
12.0098
2.82%
Dolar
10.6012
2.76%
Altın
637.1
3.81%
Borsa
1.707
1.27%
Bitcoin
642.841
2.04%
BTXN Coin
20.99
-3.58%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    CHP ve HDP'li 5 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı

    CHP'li 2, HDP'li 3 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 5 fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
    • DHA
    • 17.11.2021 - 20:35
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 20:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    CHP ve HDP'li 5 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı

    Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla Meclis'e gönderilen Cumhurbaşkanı fezlekeleri, Adalet- Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.

    2 CHP'Lİ, 3 HDP'Lİ VEKİLİN FEZLEKELERİ TBMM'DE

    Dosyalar arasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar'a ait fezlekeler bulunuyor.

    CHP ve HDP li 5 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası Meclis e ulaştı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir