CHP ve Memleket Partisi anlaşmaya varamadı! İstanbul'dan aday çıkaracaklar Muharrem İnce ve Özgür Özel'in yerel seçimler için iki kez bir araya gelmesi fayda etmedi. CHP'nin tekliflerini beğenmeyen İnce, görüşmeleri kesti ve partinin İstanbul'dan aday çıkaracağı öğrenildi.

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ensonhaber.com

Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart'a kısa bir süre kala CHP'nin destek arayışı sürüyor.

Memleket Partisi'nin Genel Başkanı Muharrem İnce ile iki kez bir araya gelen Özgür Özel, önerilerini İnce'ye beğendiremedi.

Anlaşmaya varamadılar

İki tarafın da görüşmeleri kesintiye uğradı.

TİP'ten de istediğini elde edemeyen CHP, Memleket Partisi ile görüşmelerinden de hüsranla ayrıldı.



Geçen hafta yapılan görüşmelerde Memleket Partisi’ne İzmir’de “garantili” bir ilçe belediyesi ve büyük kentlerde meclis üyelikleri verilmesi konusunda mutabakata varılmıştı.

İnce, tekliflere sıcak bakmadı

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’i İzmir adayı göstermeyi düşünen Özel’in, ondan boşalacak Selçuk Belediyesi’ni Memleket Partisi’ne önerdiği ancak İnce’nin teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.

İnce’nin İzmir’in merkez ilçelerinden birinin verilmesine yönelik talebi de başta CHP Sözcüsü Deniz Yücel olmak üzere CHP yönetimi tarafından onay görmedi.

Memleket Partisi'nin İstanbul adayı: Mehmet Sevigen

İnce’nin ekibinden adayların pazartesi günü açıklanacağı şeklinde hazırlık yapılmasını istediği belirtilirken eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen’in, önümüzdeki hafta İstanbul adayı olarak açıklanması bekleniyor.

Ayrıca İBB Ekrem İmamoğlu’nun dün görüşmelerin yeniden başlatılması için telefonla mesaj gönderdiği ama İnce’nin bu mesaja cevap vermediği öğrenildi.