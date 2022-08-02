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    CHP yasama tatilinde ilk grup toplantısını Erzurum'da yaptı

    CHP yasama tatilinde ilk grup toplantısını Erzurum'da yaptı

    Erzurum'da partililerle buluşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bölgedeki başarısızlığında kendilerini suçlu bularak "Biz Erzurumlularla helalleşmeye geldik" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2022 - 16:26
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 16:42
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    CHP, TBMM'nin 1 Ekim'e kadar tatile girmesiyle grup toplantılarını her hafta farklı bir şehirde yapma kararı aldı.

    'Salı buluşmaları' adı verilen projede ilk adres Erzurum oldu.

    Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde partililerle bir araya geldi.

    "Erzurum'un CHP tarihinde özel bir yeri var"

    Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Erzurum vekili olduğunu hatırlatarak CHP'nin bölgedeki başarısızlığına dikkat çekti.

    Erzurum'un CHP tarihinde özel bir yeri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, CHP'nin başarısızlığının kendi suçları oduğunu söyledi.

    Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Meclis tatile girdi, memleketin sorunlarını seyredelim, böyle bir şey yok. Bir karar aldık. Aklımıza tek bir kent geldi Erzurum. Tarihi, kadim şehir.

    Bir dönem bölgenin Paris'i olarak adlandırılıyordu. Bu şehir Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç noktasıydı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Erzurum milletvekiliydi. Erzurum'un hem bizim hem CHP tarihinde özel bir yeri var.

    CHP yasama tatilinde ilk grup toplantısını Erzurum'da yaptı VİDEO

    "CHP neden vekil çıkartamadı?"

    Madem bu kadar önemli bir kent neden CHP'ye sempati göstermedi. Neden tek milletvekili çıkarmadı? Bu sorunun cevabını ben vereyim; kabahat CHP'lilerde.

    "Erzurumlularla helalleşmeye geldik"

    Gelmedik, sofranıza oturmadık, çayınızı kahvenizi içmedik. Gel otur, derdini dinle. Biz Erzurumlularla kucaklaşmaya ve helalleşmeye geldik" dedi.

    CHP yasama tatilinde ilk grup toplantısını Erzurum da yaptı #1


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