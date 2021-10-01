CHP yeni sezona Bolu kampında hazırlanacak

Cumhuriyet Halk Partisi, 3 Ekim'e kadar sürecek Bolu kampında Millet İttifakı'nın durumu, Kürt sorunu tartışması ve HDP'nin "İttifak arayışımız yok" açıklamasını dğeerlendirecek.

Cumhuriyet Halk Partisi, bugün akşam saatlerinden itibaren Bolu Abant'ta kampa girecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan kamp, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak.

YENİ DÖNEMİN STRATEJİLERİ BELİRLENECEK

Kampta, yeni yasama yılındaki strateji belirlenecek.

Anayasa değişikliği dahil, son siyasi ve ekonomik gelişmeler kampta ele alınacak. Basına kapalı bölümde Kılıçdaroğlu, üst düzey parti yönetimi ve milletvekillerinin önerilerini dinleyecek.

KILIÇDAROĞLU, SAHA ÇALIŞMALARINI İNCELEYECEK

Yaz boyu milletvekillerinin yaptığı saha çalışmaları Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na sunulacak.

Bölgelerde yapılan anketler de değerlendirilecek.

İTTİFAKIN CUMHURBAŞKANI ADAYI DA KONUŞULACAK

Millet İttifakı'nın bileşenlerinden gelen açıklamalar da kampın gündeminde yer alacak. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Başbakanlığa adayım" açıklaması ve ittifakın Cumhurbaşkanı adayı da üzerinde konuşulacak konular arasında olacak.

HDP'LİLERİN AÇIKLAMALARI

Kürt sorunu tartışması da toplantıda konuşulacak konular arasında yer alıyor. Doğu masasının bölge raporları bu anlamda önem kazandı. O raporlar gibi HDP'den gelen açıklamalar da değerlendirilecek.