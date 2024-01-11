CHP'de 6'sı büyükşehir 15 ilin adayı belli oldu

31 Mart'taki yerel seçimler öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) aday belirleme süreci devam ediyor.
CHP'de 6'sı büyükşehir 15 ilin belediye başkan adayı açıklandı.
CHP'nin adayları
Adana Büyükşehir Belediyesi adayı Zeydan Karalar, Afyonkarahisar Belediyesi adayı Burcu Köksal, Aydın Büyükşehir Belediyesi adayı Özlem Çerçioğlu, Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı Lütfü Savaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adayı Candan Yüceer, Mersin Büyükşehir Belediyesi adayı Vahap Seçer ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adayı Ayşe Ünlüce oldu.
Artvin Belediyesi adayı Bilgehan Erdem, Giresun Belediyesi adayı Fuat Köse, Kırklareli Belediyesi adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Niğde Belediyesi adayı Hulusi Özen, Sinop Belediyesi adayı Mehmet Gürbüz, Uşak Belediyesi adayı Özkan Yalım, Yalova Belediyesi adayı Mehmet Gürel, Zonguldak Belediyesi adayı Tahsin Erdem olarak belirlendi.
Diğer adayların belirlenmesi süreci ileri bir tarihe bırakıldı.
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