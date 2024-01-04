CHP'de aday belirleme kavgası: Özgür Özel, telefonu Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne kapattı Kulislerde Özgür Özel'in, yerel seçimler için kendi aday listesini oluşturan ve kabul edilmesi için baskı yapan Ekrem İmamoğlu'na "O zaman gel sen bu koltuğa otur" diyerek yüzüne telefon kapattığı konuşuluyor.

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Türkiye yerel seçimlere doğru ilerliyor.

Bugün, CHP'de adayların ele alınacağı MYK ve Parti Meclisi toplantıları yapılacak.

Toplantılar öncesinde ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi kabul etti.

Görüşmeden sonra basının karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Özgür Özel, gün içerisinde yapılacak toplantılardan sonda hiçbir aday ismi açıklamayacaklarını söyledi.

"Bugün aday ismi duyamayacaksınız"

Özel, "CHP’nin açıklayacağı belediye başkanlarından konuştuğunu yazılmış basında ama bizden bu konuyla ilgili bir şey duymayacaksınız." dedi.

Günlerdir kulislerde bugün yapılacak toplantılarla adayların belirleneceği konusundaki iddiaların Özel tarafından yalanlanmasının nedeni daha sonra ortaya çıktı.

CHP'de aday belirleme krizi

Aday isimlerinin açıklanmamasının tek nedeni, parti içinde çıkan kriz...

Krizin nedeni ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, aday belirleme sürecine ağırlık koyarak istediği yerlere istediği isimleri aday gösterme çabası.

CHP'deki bu kavgayı, Ferhat Murat kendisine ulaşan kulis bilgisi üzerinden sosyal medya hesabından yazdı.

İmamoğlu, Özel'e aday listesini yolladı

Buna göre; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Milletvekilleri Veli Ağababa ve Umut Akdoğan, Ekrem İmamoğlu’nun verdiği listenin PM’den eksiksiz biçimde geçerek adayların açıklanması için Genel Başkan Özgür Özel’e baskı kurmaya gitti.

Telefonla arayıp taleplerini sıraladı

Ekrem İmamoğlu da Özel'in bu heyetle görüşmesine telefonla bağlandı. Görüşmede İmamoğlu, yerel seçimler özelinde taleplerini tek tek sıraladı.

İmamoğlu bu kapsamda, İstanbul’daki tüm ilçelerinde verdiği listenin PM’den geçmesini, Çankaya Belediye Başkan Adayı olarak Gül Çiftçi’nin ilan edilmesini, İzmir Büyükşehir Adayı olarak Buğra Gökçe’nin açıklanmasını ve Çeşme’de de yine kendi istediği ismin açıklanmasını istedi.

Özel, telefonu İmamoğlu'nun yüzüne kapattı

İmamoğlu ayrıca, Bodrum’da da mevcut belediye başkanı Ahmet Aras’ın tekrar açıklanmasını talep etti.

Talepler üzerine Özgür Özel, telefonun ucundaki İmamoğlu'na tepki göstererek “Gel o zaman buraya sen otur.” diye karşılık verdi.

İmamoğlu'nun talepleri karşısında kızan ve telefonu İmamoğlu'nun yüzüne kapatan Özel de bugün yapılacak toplantılar sonrasında adayları açıklamama kararı aldı.

CHP'deki bu aday krizinin ne zaman çözüleceği merak konusu.