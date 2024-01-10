CHP'de adayların belirlendiği toplantıda kavga çıktı CHP'nin yerel seçimde yarışacak adayların belirlendiği Parti Meclisi toplantısında yaşanan kavganın sesleri genel merkezde yankılandı.

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ensonhaber.com

Yerel seçimlere aylar kala Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) aday belirleme süreci başladı.

Yerel seçimde yarışacak adayların belirlenmesi amacıyla Parti Meclisi toplandı.

CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıda gergin anlar yaşandı.

Bağrışmalar koridorlarda yankılandı

Kavganın Mersin ilçe adaylarının oylanması sırasında yaşandığı ileri sürüldü.

İddiaya göre CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Mezitli ilçesinde mevcut Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın devam etmesi gerektiğini düşünmesine rağmen Neşet Tarhan aday gösterilmeyince bir diğer Mersin Milletvekili ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdi.

Yaşanan gerginlik sırasında, "Yeter ulan" sesi duyulurken bağrışmalar genel merkezin koridorlarında yankılandı.

Hasan Ufuk Çakır, yaşananların ardından toplantı salonunu terk etti.