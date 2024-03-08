CHP'de Dem Parti krizi: Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Portakal'ın iddialarına cevap verdi CHP'de DEM Parti krizini çıkartan Burcu Köksal'ın bu çıkışı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla gerçekleştirdiğini iddia eden Fatih Portakal'a cevap geldi. Kılıçdaroğlu, Portakal'ı iftira atmakla suçladı.

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ensonhaber.com

CHP'deki DEM Parti krizi büyüyor...

Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın seçim mitinginde sarf ettiği, "Belediyeyi kazanınca DEM Parti hariç tüm partilere kapılarımız ardına kadar açık olacak." sözleri deprem etkisi yaptı.

Türkiye genelinde birçok bölgede ittifak yapan CHP ve DEM Parti, bu sözlerle karşı karşıya geldi.

Çıkan krizi bastırmak isteyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olayı 'dil sürçmesi' olarak değerlendirirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Köksal'a kendisine yeni parti bulmasını önerdi.

Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu talimatı dedi

Tüm bunlar kamuoyunda tartışılırken Fatih Portakal, Sözcü TV'de sunduğu ana haberde konuyu değerlendirdi.

Bucu Köksal'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden olduğunu, bu çıkışı da Kılıçdaroğlu talimatıyla yaptığını söyledi.

Tüm oklar Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret ederken Kılıçdaroğlu, T24'ten Murat Sabuncu'ya konu hakkında açıklamalarda bulundu.

"Ne böyle bir talimat verdim ne de böyle bir yakınım vardır"

Fatih Portakal'ı iftira atmakla suçlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanarak iddiaları reddetti:

"Fatih Portakal, Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözleri söylemesi için benim talimat verdiğimi, yakınımdaki isimlerden biri vasıtasıyla bunu yaptığımı söylüyor.

Bakın açıkça çağrı yapıyorum: Bu yakınımda olduğu ya da böyle bir cümle kurulmasını söylenen isim kimse açıklanması gerekir. Böyle bir cümlenin sarf edilmesini söyleyen kişi alçak ve şahsiyetsiz bir kişidir.

Ne böyle bir talimat verdim ne de böyle bir yakınım vardır. Fatih Portakal bunu açıklamak zorundadır. Açıklamıyorsa yalan haber ürettiğini ben söyleyeceğim.

"Ne yazık ki aleyhime kasıtlı yalan bir haber yapılıyor"

Bir kez daha açıkça söyleyeyim: Burcu Köksal'a böyle konuşması yönünde talimat verdiğim alçak bir iftiradır. Benim yakınımdaki her kişi şunu çok iyi bilir. Ben CHP'nin tüm belediye başkanlarının başarısını isterim, bu benim en büyük dileğim. Ne yazık ki aleyhime kasıtlı yalan bir haber yapılıyor.

Aleyhimde yapılan kasıtlı yalan haberlere ve iftiralara ne yazık ki ben alışığım ama daha vahimi bu seferki operasyonda yıpranan sadece ben değilim, Cumhuriyet Halk Partisi'dir.

Ben bana yapılana kan kusar kızılcık şerbeti içtim der susarım ama partime gelecek en ufak bir zarar varsa kimse beni susturamaz ve sindiremez. Sonucu ne olursa olsun.."

Fatih Portakal'ın iddiaları

Portakal, konuyu gündeme getirdiği yayında şöyle konuşmuştu: