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    CHP'de İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi gerginliği

    CHP'de İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi gerginliği

    CHP'nin MYK toplantısında İBB Başkanı İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi partili iki grup arasında gerginliğe neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 19:59
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 20:29
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinin yankıları sürüyor.

    Muhalif seçmenden büyük tepki alan gezi ve geziye davet edilen gazeteciler konusu CHP parti kadrolarında da krize neden oldu.

    MYK'da İmamoğlu'nun gezisi konuşuldu

    Dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK toplantısında da bu konu gündeme geldi.

    Kılıçdaroğlu'na şikayet ettiler

    Toplantıda, bir grup CHP'li, İmamoğlu'nun gezisini ve Nagehan Alçı ile Ertuğrul Özkök gibi isimlerle fotoğraf vermesini Genel Başkan'a şikayet etti.

    CHP de İmamoğlu nun Karadeniz gezisi gerginliği #1

    Gerginlik yaşandı

    Söz konusu gezinin İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı anlamına geldiğini belirten grup ile diğer partililer arasında gerginlik yaşandı.

    Not alıp konuyu kapattı

    Şikayetleri tek tek not alan Kılıçdaroğlu gerginliği, "Gündemimize dönelim, ekonomiden konuşalım" sözleriyle yatıştırarak konuyu kapattı.

    Kılıçdaroğlu toplantıda konuyu kapatsa da İmamoğlu meselesi toplantının ardından da konuşuldu.

    "Beraber fotoğraf verelim"

    Kılıçdaroğu ve ekibi yaptıkları değerlendirmede, İmamoğlu ile birlikte fotoğraf vermenin en iyi seçenek olduğu kanaatine vardı.

    CHP de İmamoğlu nun Karadeniz gezisi gerginliği #2

    Törene katılmaktan vazgeçti

    Bunun için ise bugün İBB'nin Kazlıçeşme'de düzenlediği Tapu Dağıtım Töreni belirlendi fakat Kılıçdaroğlu bu karardan son anda vazgeçerek törene katılmadı.

    Son şans EYT mitingi

    CHP'li kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ikilinin 15 Mayıs'ta İstanbul Maltepe'de düzenlenecek Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mitinginde fotoğraf verebileceği, bu olasılığın ise son şans olduğu yönünde.

    CHP de İmamoğlu nun Karadeniz gezisi gerginliği #3


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