CHP'de İzmir adayı belli oldu! Tunç Soyer yerine Cemil Tugay CHP, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak kurultay sürecinde Özgür Özel'i destekleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı gösterdi.

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ensonhaber.com

Yerel seçim Türkiye'nin en önemli gündemi...

Bu kapsamda seçime 2 ay kala heyecan büyüyor.

Cumhur İttifakı'nda adaylar büyük ölçüde belirlenip kampanyalar başlarken muhalefette kriz var.

Özellikle CHP'de aday belirleme süreci sancılı geçiyor.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında aday belirleme kavgası, tüm partiyi etkisi altına aldı.

CHP İzmir adayı belli oldu

Bu kapsamda hem adayların açıklanması, hem de kampanyalar gecikti.

Bu süreçte en çok dikkat çeken şehir ise İzmir...

CHP'nin kalesi olarak anılan İzmir'in kazanılması garanti görüldüğü için parti içinde, İzmir'e sahip olma kavgası uzun sürdü.

Uzun süren bu kavgadan İzmir için çıkan isim belli oldu.

Tunç Soyer yerine Cemil Tugay

CHP, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne adaylık için, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı gösterdi.

Kurultay sürecinde Özgür Özel'i destekleyen, sürecin sonunda ise İzmir'de imzasını değiştirmeyen az sayıdaki değişimcilerden biri olan Tugay, İzmir'de adaylık yarışını göğüsleyerek bu kavganın kazananı oldu.

Soyer'in 2. dönem hayalleri suya düştü

Süreci kayıpla atlatanlar ise aylardır yeniden aday gösterilebilmek için adeta varını yoğunu ortaya koyan mevcut Başkan Tunç Soyer oldu.

Kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyerek kaybedenler arasına adını yazdıran Soyer'in, ikinci dönem hayalleri suya düştü.

İlk hamleyi yapan İmamoğlu'nun adamı da kaybeden oldu

Bir başka kaybeden ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB'den istifa ederek İzmir adaylığını açıklayan Buğra Gökçe oldu.

Gökçe, İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa ederek adaylığını ilk açıklayan isimlerden biri olmuştu.