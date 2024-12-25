Ankara kulisleri CHP'deki krizle çalkalanıyor...
Özgür Özel'in genel başkanlığa gelmesinden bu yana parti içindeki huzursuzluklar artık gözle görülür şekilde ortaya çıkıyor.
CHP'DE BİLDİRİ KRİZİ GELİYOR
Özel'in uyguladığı politikalardan rahatsız olan özellikle milletvekilleri, artık seslerini yüksek sesle dile getirmeye başladı.
Bu kapsamda partide yeni bir kriz patlak verdi.
50 CHP milletvekili, Özgür Özel'e karşı bildiri hazırlığında.
CHP'Lİ VEKİLLER ÖZEL'E KARŞI BİLDİRİ İMZALAYACAK
Konuya ilişkin kulis bilgisini Enver Aysever paylaştı. Aysever, CHP yönetiminin politikalarından rahatsız 50'ye yakın vekilin harekete geçtiğini söyledi.
YouTube yayınında kulis bilgisi veren Aysever, şunları söyledi:
Cuma günü CHP'li 50'ye yakın milletvekili bir bildiri yayınlayacak ve Özgür Özel'in politikalarını kabul etmediklerini, ona uymayacaklarını söyleyecekler.
CHP'DE KILIÇDAROĞLU ETKİSİ
Kurultay'dan hemen sonra Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofis açması, seçimli kurultay için imza topladığı iddiaları, sık sık kamuoyunda açıklamalarla gündeme gelmesi CHP içinde huzursuzluklara neden oluyordu.
Özellikle CHP içindeki Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin Özel ve yönetime ilişkin olumsuz açıklamaları parti içindeki kavgaları da gün yüzüne çıkartıyordu.
Şimdi yayınlanacak bildiriye destek verecek isimler ve bildirinin etkileri merak konusu oldu.
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