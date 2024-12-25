Ankara kulisleri CHP'deki krizle çalkalanıyor...

Özgür Özel'in genel başkanlığa gelmesinden bu yana parti içindeki huzursuzluklar artık gözle görülür şekilde ortaya çıkıyor.

CHP'DE BİLDİRİ KRİZİ GELİYOR

Özel'in uyguladığı politikalardan rahatsız olan özellikle milletvekilleri, artık seslerini yüksek sesle dile getirmeye başladı.

Bu kapsamda partide yeni bir kriz patlak verdi.

50 CHP milletvekili, Özgür Özel'e karşı bildiri hazırlığında.

CHP'Lİ VEKİLLER ÖZEL'E KARŞI BİLDİRİ İMZALAYACAK

Konuya ilişkin kulis bilgisini Enver Aysever paylaştı. Aysever, CHP yönetiminin politikalarından rahatsız 50'ye yakın vekilin harekete geçtiğini söyledi.

YouTube yayınında kulis bilgisi veren Aysever, şunları söyledi:

Cuma günü CHP'li 50'ye yakın milletvekili bir bildiri yayınlayacak ve Özgür Özel'in politikalarını kabul etmediklerini, ona uymayacaklarını söyleyecekler.