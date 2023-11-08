CHP'de kurultay sonrası değişmeyen tek isim: Şükran Kütükçü Kemal Kılıçdaroğlu'nun 35 yıllık Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü, Özgür Özel'in döneminde de görevine devam edecek.

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CHP'nin uzun yıllar konuşulacak kurultay süreci tamamlandı.

4-5 Kasım'daki süreçte Kemal Kılıçdaroğlu, adeta sandığa gömüldü.

Siyasi hayatında 13 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu, bu serisine bir de kurultay yenilgisi ekledi.

CHP'de yaprak dökümü

Kılıçdaroğlu'nun koltuğu kaybetmesiyle birlikte genel merkezde yaprak dökümü yaşandı.

Eski dönemde Kılıçdaroğlu'nun danışmanları, MYK üyeleri ve partide görevli birçok isim koltuğu bırakmak zorunda kaldı.

CHP'de değişmeyen tek isim

Bu değişim sürecinde koltuğunu sadece 1 kişi korurken, bu ismin Kılıçdaroğlu'nun en yakını olması dikkat çekti.

O isim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü yaptığı yıllardan itibaren yanında bulunan, CHP'de Kılıçdaroğlu'nun özel kalem müdürlüğünü yapan Şükran Kütükçü...

35 yıllık özel kalem müdürü

Kütükçü, Kılıçdaroğlu ile geçirdiği 35 yılın ardından koltuğunu koruyarak Özgür Özel ile birlikte aynı görevini sürdürecek.

Kütükçü, kurultay sürecinde değişimcilere destek vermiş, bu yönde çalışmıştı. CHP'nin en eski simlerinden biri olan Kütükçü, İmamoğlu ile de yakın ilişki içerisindeydi.