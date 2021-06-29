CHP'de muhalif gruplar, partinin sağa doğru kaymasını eleştirdi

CHP'de bulunan muhalif gruplar, partinin sağa doğru kaydığı eleştirisi yaparak, solda politikalar üretmesi gerektiğini vurguladı.

CHP’de aralarında İlhan Cihaner ve Ali Şeker’in de olduğu "Muhalif Sol Kanat" ve "Gelecek için biz" grupları bir araya gelerek Sera Kadıgil’in istifa ederek Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) geçmesiyle ilgili partide yaşanan süreci tartıştı.

"CHP YÜZÜNÜ DAHA ÇOK SOLA DÖNMELİ"

Parti yönetimine yönelik eleştiri getirilen toplantıda, CHP’nin yüzünün daha çok sola dönmesi gerektiği ve Sera Kadıgil’in istifasıyla birlikte parti içindeki ihraçlar, görevden almalar ve kurulan yeni partilere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

"CHP ÖNCEDEN HEP SOKAKLARDAYDI, TEKRAR SOKAKLARA DÖNMELİ"

Toplantıda söz alan partililerin sağ partililerle yapılan yakınlaşmayı eleştirerek “Ülkemizde işsiz sayısı, yoksulluk arttı. Bu vahim tabloda ‘sol’ iktidara gelmezse çözüm gelmez. Ama bizim partimiz sola yaklaşmak yerine sağa yaklaşarak ikna etmeye çalışıyor. Parti içinde atılması gereken adımlar var. İktidar, teknolojiden tutun toplumsal olaylara kadar çöküş halinde. Bu süreçte CHP’nin sorumluluğu çok fazla. ‘Gelecek için biz’ ve ‘sol kanat’ın birleşmesi bu anlamda büyük bir önem teşkil ediyor. CHP’nin sola ihtiyacı var. CHP önceden hep sokaklardaydı. Tekrar sokaklara dönmeli” dediği öğrenildi.